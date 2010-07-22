Oexchange是由許多大廠所支援的內容共享協定，如Google、Microsoft、Digg、Linkedin ... 等等。「OExchange is an open protocol for sharing any URL with any service on the web」一個開放協定用來與任何網路服務共享任何URL，為什麼需要一個這種協定? 這樣的協定是如何運作的?
Oexchange是由Clear Spring Technology所發展的技術，目的在簡化分享雙方的繁雜細節，例如我們在網頁上使用Addthis的功能來將URL分享到其他地方去，但是如果我們要分享的對方，沒有被列在Addthis上，那麼就沒有辦法透過簡單的方式分享。
例如Addthis如果沒有Hemidemi的書籤分享功能，我就必須到Hemidemi網站，然後把標題、敘述、URL等資訊，自己輸入到Hemidemi上。
現在如果大家都支援Oexchange，就不需要這麼麻煩，當支援Oexchange的網頁A沒有Hemidemi，我只需到Hemidemi的網頁上選擇新增服務，然後再回到網頁A就會出現Hemidemi的分享功能。
轉載自: Oexchange 內容共享協定是什麼?