截止2010年8月底，國內初具規模的網路團購企業已達1215家，並主要分佈在北京、上海、深圳、杭州等十大一線熱門城市。“但在團購行業看似‘一片繁榮’的景象背後，團購網站良莠不齊，用戶身陷欺詐門、消費者維權難等質疑聲不斷。”浙江工商大學現代貿易研究中心胡永銓表示，要避免類似事件的發生，就要對團購企業進行約束。
Groupon作為全球團購網站鼻祖，起源於美國。因其在一年半內就獲得13.5億美元的估值，在中國引起了創業者的跟風，形成了“Groupon模式”。在這種商業模式的運作下，僅僅幾個月時間，不僅幾個國內一線城市的團購網站碩果纍纍，各二三線城市團購網站更是異軍突起。
團購導航網CEO王啟亨表示，目前團購網站的增長速度驚人，僅每天找團購導航網加盟的團購企業就由先前的幾家攀升到目前的幾十家，而在其平臺註冊的團購網站已逾千家。
但隨著團購網站的不斷擴張，一些小網站卻悄然降低了對產品品質與用戶服務的把控，近期出現多個團購網站出現購買後無法得到商品的情況，甚至有些團購網站借機騙取消費者的金錢，而且還在不斷蔓延。據統計，目前有超過50%的團購網站存在批量用戶投訴的負面情況。
中國電子商務研究中心分析師方盈芝指出：網路團購屬於網路購物的範疇，與網購一樣同樣容易發生資訊不對稱的道德風險，加之由於我國的網路團購行業尚處於快速“草根瘋長期”，團購網站的誠信與服務水準狀況良莠不齊，我國目前的現行法律對網路團購的規制和監管尚且也處於空白的“真空地帶”。
為了保障廣大消費者的合法權益，促進行業健康和諧發展，中國電子商務研究中心攜手近兩百家到場國內團購領軍企業代表，成立了我國網路團購行業首個民間誠信組織——“中國誠信網路團購聯盟”。
據了解，“中國誠信網路團購聯盟”，旨在通過“聯盟”民間的行業道德與自律力量，呼籲團購網站從商品選擇、用戶體驗、售後服務等各環節的嚴格評估，給新興團購市場帶來一個健康發展的環境，讓消費者能夠得到放心的實惠。
“這是國內首個針對團購這一新興電子商務模式的行業自律重大舉措，標誌著我國團購行業將跨入了誠信自律、自覺維護用戶權利的全新階段。” 方盈芝表示，“聯盟”將通過約束有效的抑制行業內價格虛標、消費券不兌現等的不誠信行為。
中國電子商務研究中心主任曹磊也表示：此“聯盟”最大亮點就是倡導自律，自覺主動地接受社會監督，以自身的誠實信用獲得社會的認可，影響、帶動、推進整個行業的誠信建設。
“在團購前要事先做好市場調查，要了解自己要買的商品的品牌、產地、價格及性能等商品要素，做到心中有數，切莫貪圖價格便宜而忽略產品品質及售後服務的問題。”浙江工商大學現代商貿研究中心主任胡永銓提醒廣大團購消費者，為確保購物安全，消費者在選擇團購獲取優惠價格的同時，要選擇專業、信譽高的團購網站可以提高網購安全系數、團購產品的品質及售後服務的保障。
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