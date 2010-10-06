魚與熊掌的選擇 消費者團購體驗調研報告

去餐館吃飯，找會員卡，列印優惠券，都全部OUT了。如今最流行的是，去一些團購網站搶優惠。吃飯、唱歌、找娛樂活動、去旅遊……上團購網找優惠，已經成為很多消費者一種新的消費方式。
針對目前如火如荼的網路團購市場，天極傳媒Datacenter採用網路調研問卷的形式，以300個樣本為研究對象，對消費者的團購體驗進行追蹤調研。
http://big5.cri.cn/gate/big5/it.cri.cn/a/11554593.shtml
消費者對團購未來仍抱期待
儘管存在很多不和諧的聲音，但網路團購超低的價格折扣卻牢牢的抓住了消費者的心理，多數消費者對於團購仍持肯定態度。調研過程中，77%的消費者表示將會繼續關注網路團購，另有22%的消費者表示會視情況而定。由此可見未來團購規範化後，市場規模仍有較大的發展空間。
Datacenter認為：儘管網路團購不是主流的消費模式，但其競爭力已經充分的得到展現。依靠其核心的價格優勢，網路團購在一定程度上改變了傳統消費的遊戲規則：消費者在交易過程中的“弱勢”地位得以改變，網路團購營造了一個網站、商家、消費者三家共贏的局面。然而，超速發展的背後，出現了一些魚目混珠的現象，給這個行業帶入了一些混亂，在這個時候，相關監管和規範制度的建立，相關部門的適時介入，將有利於整個行業向一個好的方向發展。網路團購將進入整頓期。